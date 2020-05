Хабиб – Макгрегору: Ты величайший боец UFC в истории «твиттера»

«Ты проигрывал в полулегком весе, в легком весе и в полусреднем. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории «твиттера», - написал Нурмагомедов в своем «твиттере».

Накануне Макгрегор заявил, что считает бразильского бойца Андерсона Силву лучшим в истории ММА, при этом ирландец поставил себя на второе место списка, а на третье определил канадца Жоржа Сен-Пьера.

Напомним, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях также заявил о своем желании провести реванш с американским боксером Флойдом Мэйвезером.

Ранее тренер россиянина Хавьер Мендес высоко оценил выступления Макгрегора, назвав ирландца лучшим ударником в истории легкого веса.

