Хабиб – Макгрегору: Ты величайший боец UFC в истории «твиттера» - Советский спорт
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24 мая 2020 09:49ММА

Хабиб – Макгрегору: Ты величайший боец UFC в истории «твиттера»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал тройку лучших бойцов в истории ММА, составленную Конором Макгрегором.

«Ты проигрывал в полулегком весе, в легком весе и в полусреднем. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории «твиттера», - написал Нурмагомедов в своем «твиттере».

Накануне Макгрегор заявил, что считает бразильского бойца Андерсона Силву лучшим в истории ММА, при этом ирландец поставил себя на второе место списка, а на третье определил канадца Жоржа Сен-Пьера.

Напомним, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях также заявил о своем желании провести реванш с американским боксером Флойдом Мэйвезером.

Ранее тренер россиянина Хавьер Мендес высоко оценил выступления Макгрегора, назвав ирландца лучшим ударником в истории легкого веса.

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