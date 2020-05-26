Даниэль Кормье: Хабиб будет готов к бою в сентябре Американец поддержал российского бойца.

Бывший чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC Даниэль Кормье заявил, что действующий чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет готов сразиться с Джастином Гэтжи в сентябре.

«Этот бой нужно провести, и он состоится, – заявил Кормье в интервью ESPN. – Хабиб продолжает тренировки, невзирая на обстоятельства: Рамадан, проблемы отца. Он работает, он профессионал. И будет готов к бою в сентябре».

Хабиб продолжает тренировки несмотря на то, что его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице в тяжелом состоянии.

9 мая Гэтжи на турнире UFC 249 победил другого американца Тони Фергюсона и свой следующий поединок должен провести против россиянина.