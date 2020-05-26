Источник: У тренера Исмаилова нашли 1,8 кг кокаина Владимира Осию подозревают в организации убийства.

Телеграм-канал 112 сообщает, что при задержании Владимира Осии, тренера российского бойца ММА Магомедова Исмаилова, было найдено 1,8 кг белого порошка, который оказался кокаином.

«Белый порошок, который нашли у Владимира Осии, оказался кокаином, массой 1842 грамма, – сказано в сообщении. – Вещество обнаружил около 5-го подъезда сотрудник ЧОПа при обходе территории. Осия успел выкинуть его в окно, но не тут-то было.

Теперь следователи возбудили еще и 228 статью – хранение наркотиков в особо крупном размере».

Напомним, что Осия был задержан по подозрению в организации убийства директора торгового центра в Подмосковье Николая Леонова.