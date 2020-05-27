Чемпион UFC Усман: Готов провести бой с Макгрегором, я снесу ему голову - Советский спорт
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27 мая 2020 10:48ММАГичунцев Артур

Чемпион UFC Усман: Готов провести бой с Макгрегором, я снесу ему голову

Нигериец предложил свои условия.

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о возможном поединке против ирландца Конора Макгрегора.

«Я готов провести бой с Макгрегором. Более того, если он состоится, подпишу контракт, согласно которому, не буду переводить его в партер в первых двух раундах.

Поймите, если я хочу перевести бой в партер, я сделаю это. То же самое касается стойки. Я хочу нокаутировать Конора. Я снесу ему голову», – приводит слова нигерийца BJPenn.

Напомним, Усман выступает в UFC с 2015 года. За это время он провел 11 боев и одержал 11 побед.

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Публикация от KAMARU USMAN (@usman84kg)

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