Магомед Исмаилов: Все, что Емельяненко не понимает сейчас, поймет 24 июля в клетке Ожидается, что их поединок состоится в июле 2020 года и станет главным событием турнира АСА.

Российский боец ММА Магомед Исмаилов ответил на высказывания Александра Емельяненко.

Ранее последний заявил, что Исмаилов не сможет победить его в стойке. Единственная надежда Магомеда – перевод в партер, но и там, как заявил Емельяненко, Исмаилов не в состоянии навязать ему конкуренцию.

«Бла-бла-бла от Сани, не меняется. Все, что он не понимает сейчас, поймет 24 июля в клетке», – написал Исмаилов в своем Instagram.

Напомним, их бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.