Магомед Исмаилов: Все, что Емельяненко не понимает сейчас, поймет 24 июля в клетке (видео) - Советский спорт
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28 мая 2020 20:48ММАШарафудинов Виктор

Магомед Исмаилов: Все, что Емельяненко не понимает сейчас, поймет 24 июля в клетке (видео)

Поединок двух российских бойцов состоится 24 июля в Москве на турнире ACA 107.

Магомед Исмаилов в инстаграме ответил на критику своего будущего соперника Александра Емельяненко.

«Бла-бла-бла от Сани, не меняется. Все, что он не понимает сейчас, поймет 24 июля в клетке», – написал Исмаилов, опубликовав заодно отрывок из недавнего интервью Емельяненко.

Ранее Емельяненко заявил, что не понимает зачем Исмаилов набрал еще 20 килограммов, и что Магомеда не хватит больше, чем на три раунда.

Бой Емельяненко – Исмаилов состоится 24 июля в Москве на турнире АСА 107.

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