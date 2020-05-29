Следующий турнир лиги ACA состоится 11 июля Бойцовская лига ACA готовится 11 июля провести первый турнир после объявления панждемии коронавируса.

Как стало известно, промоушен до конца года проведет четыре турнира. Карды шоу ACA 106 и ACA 107 будут переформированы и анонсированы в ближайшее время. Поединок между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдет 24 июля.

Сообщается, что атлетическая комиссия ACA создаст протокол безопасности для проведения ближайших ивентов. Место и формат проведения турниров будет зависеть от развития ситуации с пандемией.