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29 мая 2020 18:15ММА

Кунченко покинул UFC

Саят Абдрахманов, менеджер Алексея Кунченко, сообщил, что российский боец покинул UFC.

- Старый контракт завершился. Новый не был предложен, - цитирует Абдрахманова ТАСС.

Напомним, что в марте Кунченко единогласным решением судей уступил бразильцу Дос Сантосу в рамках турнира UFC Fight Night 170, который прошел в Бразилии. Это поражение стало для россиянина вторым кряду.

Всего Кунченко провел под эгидой организации четыре поединка, одержав две победы и потерпев два поражения.

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