Кунченко покинул UFC Саят Абдрахманов, менеджер Алексея Кунченко, сообщил, что российский боец покинул UFC.

- Старый контракт завершился. Новый не был предложен, - цитирует Абдрахманова ТАСС.

Напомним, что в марте Кунченко единогласным решением судей уступил бразильцу Дос Сантосу в рамках турнира UFC Fight Night 170, который прошел в Бразилии. Это поражение стало для россиянина вторым кряду.

Всего Кунченко провел под эгидой организации четыре поединка, одержав две победы и потерпев два поражения.