Лучший боец UFC поставил ультиматум президенту: Если ты не ценишь меня, освободи от контракта - Советский спорт
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30 мая 2020 11:15ММАГичунцев Артур

Лучший боец UFC поставил ультиматум президенту: Если ты не ценишь меня, освободи от контракта

Американец выступает в организации с 2008 года.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс опроверг заявление президента лиги Даны Уайта.

Ранее функционер сообщил, что не хочет устраивать его бой в тяжелом весе против камерунца Фрэнсиса Нганноу. Он подчеркнул, что Джонс требует 30 млн долларов.

«Если ты решил врать, то я буду защищать свое имя. Дана, пусть твой юрист Хантер Кэмпбелл опубликует переписку.

Не будь гребаным лжецом. Хватит. По моей репутации итак ударили. Мне не нужно это дерьмо. Я никогда не просил гонорар, как у Уайлдера. Если он действительно получает 30 млн долларов, то почему бы не дать мне половину от этой суммы? Ты ведь называешь меня величайшим бойцом в истории.

Ты знаешь, что я не зарабатываю даже половины гонорара Уайлдера. Если ты не ценишь меня, то освободи от контракта с UFC. Я уверен, в другом промоушене будут счастливы принять меня.

Я молчал всю свою карьеру, но сейчас хочу сказать одно: посмотри, как относятся к игрокам Национальной футбольной лиги. Да, я получаю пять млн долларов за бой. Должен ли придерживаться этой суммы? Нет. Если ты считаешь иначе, то ничего не понимаешь в бизнесе», – написал американец в своем Twitter.

За всю карьеру в ММА 32-летний Джонс одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Это случилось в 2009 году. На сегодняшний день он занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

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