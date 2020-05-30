Зубайра Тухугов: Хочу подраться в этом году два раза Российский боец Зубайра Тухугов рассчитывает попасть топ-15 рейтинга UFC в полулегком весе

- Хочу подраться в этом году два раза. Знаю, что если выиграю еще два боя, то 90%, что попаду в топ-15. Если будет большой разрыв между боями, то шансов попасть в рейтинг будет меньше, - цитирует Тухугова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Тухугов по-прежнему заинтересован в поединке с Артемом Лобовым, поединок с которым должен был состояться осенью 2018 года, однако был отменен из-за дисквалификации Тухугова.