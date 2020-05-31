Бернс хочется сразиться за титул с Усманом Бразилец в Лас-Вегасе победил Тайрона Вудли единогласным решением судей.

После своей победы над Тайроном Вудли в рамках UFC on ESPN 9 Гилберт Бернс заявил с желании сразиться за титул с обладателем чемпионского пояса UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Я должен быть претендентом номер один, – цитирует Бернса MMA Figting. – Ребята, которые составляют рейтинг, не валяют дурака. Я увижу свое имя во вторник в качестве главного претендента.

Я люблю чемпиона и моего партнера по тренировкам Камару Усмана, но дайте мне шанс. Дана Уайт, Шон Шелби, Камару, я хочу сразиться за титул. Много уважения, много любви к тебе, но думаю, что я следующий».

Бернс победил американца Вудли единогласным решением судей после пяти раундов. Всего в активе 33-летнего бразильца 19 побед и 3 поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

33-летний американец нигерийского происхождения Усман (16 побед и одно поражение) завоевал титул в марте прошлого года, победив Вуди, а в декабре провел успешную защиту пояса, одержав победу техническим нокаутом над Коли Ковингтоном.