В главном бою турнира ACA 106 Фролов подерется с Магомедовым

В главном поединке турнира ACA 106 российский панчер-средневес Артем Фролов (13-2) сразится с непобежденным спортсменом из клуба «Горец» Ибрагимом Магомедовым (5-0).

В рамках этого же турнира Георгий Кичигин (23-6) дебютирует в ACA сразу со-главным боем против Магомедсайгида Алибекова (10-1).

Место и формат проведения ивентов в разработке и будет зависеть от развития ситуации с пандемией.