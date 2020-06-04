Даниэль Кормье: Макгрегор изменил ММА, он показал, сколько может зарабатывать боец В крайнем поединке ирландец нокаутировал Дональда Серроне. По информации СМИ, он получил за этот бой 78 млн долларов.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил мнение, что ирландец Конор Макгрегор изменил структуру ММА. По его словам, благодаря уроженцу Дублина бойцы начали получать большие деньги.

«Я стал чемпионом UFC в 2015 году. В то время Макгрегор заявил о себе и изменил промоушен. Люди не хотят в это верить, но это так.

Знаете, раньше считалось, что получить млн долларов за бой – что-то сверхъявственное. Макгрегор изменил ММА, он показал, сколько может заработать боец», – сказал Кормье в интервью Ариэлю Хельвани.

Ранее стало известно, что ирландец оказался в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Он заработал в 2019 году 48 млн долларов и стал единственным представителем ММА, который оказался в этом рейтинге.