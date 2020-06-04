Даниэль Кормье: Макгрегор изменил ММА, он показал, сколько может зарабатывать боец

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил мнение, что ирландец Конор Макгрегор изменил структуру ММА. По его словам, благодаря уроженцу Дублина бойцы начали получать большие деньги.
«Я стал чемпионом UFC в 2015 году. В то время Макгрегор заявил о себе и изменил промоушен. Люди не хотят в это верить, но это так.
Знаете, раньше считалось, что получить млн долларов за бой – что-то сверхъявственное. Макгрегор изменил ММА, он показал, сколько может заработать боец», – сказал Кормье в интервью Ариэлю Хельвани.
Ранее стало известно, что ирландец оказался в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Он заработал в 2019 году 48 млн долларов и стал единственным представителем ММА, который оказался в этом рейтинге.
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег Играл с Кака, мазал мимо пустых ворот, гонял пьяным по встречке. Что за Ларина хочет купить ЦСКА По сообщениям СМИ, армейский футбольный клуб предпринимает попытки приобрести форварда сборной Канады Кайла Ларина. 03.06.2020 12:00 Футбол Сергеев Иван UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Его хотели свергнуть после Лейк-Плэсида. К 90-летию Виктора Тихонова Сегодня прославленному хоккейному тренеру Виктору Тихонову исполнилось бы 90 лет. 04.06.2020 08:36 Хоккей Домрачев Владислав «То, что я не попала на Игры в Сочи, помогло мне сделать карьеру». Откровения Елизаветы Туктамышевой Чемпионка мира и Европы – о потерях из-за карантина, пути к успеху и нашумевшем показательном выступлении в Канаде. 03.06.2020 21:20 Фигурное катание Григорьевская Юлия Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай «Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР? В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности. 28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Россия готова принять ЛЧ-2019/20, ЦСКА хочет купить канадца, «Краснодар» может возглавить Захаряк В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 04.06.2020 08:30 Футбол Кузнецов Дмитрий UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав