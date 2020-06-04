«Тошнит от тебя». Сехудо бросил вызов чемпиону мира по боксу В прошлом месяце американец завершил карьеру в ММА.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо изъявил желание провести бой с мексиканским боксером Райаном Гарсией, который владеет титулом в легком весе по версии WBC Silver.

«Не думаю, что этот парень так хорош. У меня есть все шансы заставить его приклонить колено. Он знает, что есть люди, которые могут заплатить нам. Ему лишь нужно подписать контракт.

Гарсия, меня тошнит от тебя. Я знаю, что ты можешь нанести сотню ударов, но поверь, один мой удар заставит тебя приклонить колено. Так что, не тяни время и подписывай контракт», – приводит слова Сехудо TMZ.

За всю карьеру в ММА бывший боец UFC одержал 16 побед и потерпел два поражения. Он также является чемпионом Олимпийский игр по вольной борьбе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Henry Cejudo (@henry_cejudo) 29 Мар 2020 в 5:09 PDT

Что касается Гарсии, то 21-летний боксер провел 20 боев, одержал 20 побед, 17 из которых – нокаутом.