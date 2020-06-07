Стерлинг «задушил» Сэндхагена и может подраться с россиянином Яном за титул (видео)

Американский боец легчайшего веса Алджамэйн Стерлинг победил соотечественника Кори Сэндхагена.
Бой продлился менее 90 секунд. Стерлинг сумел быстро перевести соперника в партер и выполнил удушающий прием. В итоге Сэндхаген признал свое поражение.
Таким образом, сейчас на счету Стерлинга 19 побед и 3 поражения. Он является главным претендентом на бой с победителем пары Петр Ян – Жозе Альдо, которые оспорят вакантный титул этой организации в ближайшем будущем.
На счету Сэндхагена теперь 12 побед и 2 поражения. До этого боя он занимался четвертую строчку в рейтинге, а Стерлинг шел на второй позиции.
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