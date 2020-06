Стерлинг «задушил» Сэндхагена и может подраться с россиянином Яном за титул (видео)

Американский боец легчайшего веса Алджамэйн Стерлинг победил соотечественника Кори Сэндхагена.

Бой продлился менее 90 секунд. Стерлинг сумел быстро перевести соперника в партер и выполнил удушающий прием. В итоге Сэндхаген признал свое поражение.

Таким образом, сейчас на счету Стерлинга 19 побед и 3 поражения. Он является главным претендентом на бой с победителем пары Петр Ян – Жозе Альдо, которые оспорят вакантный титул этой организации в ближайшем будущем.

На счету Сэндхагена теперь 12 побед и 2 поражения. До этого боя он занимался четвертую строчку в рейтинге, а Стерлинг шел на второй позиции.

WOW 😱😱😱



What a terrific performance by Aljamian Sterling as he chokes Cory Sandhagen out in the first round#UFC250 pic.twitter.com/QI1CzQIGT3