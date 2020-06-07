«Убирайтесь из автобуса». Президент UFC отреагировал на заявление Макгрегора Ранее ирландец объявил о завершении карьеры.

Глава UFC Дана Уайт выступил с жестким заявлением на фоне непростой ситуации с некоторыми бойцами промоушена.

Так, чемпион организации в полутяжелом весе Джон Джонс запросил повышение зарплаты. Он поставил ультиматум руководству, отметив, что может покинуть UFC. По его примеру поступил топовый боец полусреднего дивизиона Хорхе Масвидаль, а сегодня, 7 июня экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор завершил карьеру.

«Макгрегор, Джонс и Масвидаль хотят закончить. В какой-то степени я их понимаю. В UFC будут драться те, кто хочет это делать.

Многие мной недовольны, но я могу сказать одно: кто не хочет со мной ехать, убирайтесь из автобуса», – приводит слова Уайта журналист Шаматхар Сандху в своем Twitter.

Добавим, что в мае этого года чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо завершил карьеру. Многие считают, что американец также недоволен уровнем зарплаты и хочет получить улучшенный контракт.