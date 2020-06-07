Стерлинг, Гарбрандт и О'Мэйли получили бонусы за выступление на UFC 250 Ивент состоялся в Лас-Вегасе.

Сегодня, 7 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 250.

В со-главном бою американец Коди Гарбрандт нокаутировал и бразильца Рафаэля Ассунсао за секунду до финальной сирены и получил дополнительный бонус в виде 50 тысяч долларов.

То же самое касается бойца из Ямайки Алджамейна Стерлинга, который победил удушающим приемом Кори Сэндхагена (США). Еще одним обладателем бонуса стал американец Шон О’Мэлли. Он нокаутировал соотечественника Эдди Вайнленда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 6 Июн 2020 в 10:18 PDT

Опубликованы лучшие моменты турнира UFC 250 (видео)