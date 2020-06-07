Стерлинг, Гарбрандт и О'Мэйли получили бонусы за выступление на UFC 250 - Советский спорт
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07 июня 2020 12:01ММАГичунцев Артур

Стерлинг, Гарбрандт и О'Мэйли получили бонусы за выступление на UFC 250

Ивент состоялся в Лас-Вегасе.

Сегодня, 7 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 250.

В со-главном бою американец Коди Гарбрандт нокаутировал и бразильца Рафаэля Ассунсао за секунду до финальной сирены и получил дополнительный бонус в виде 50 тысяч долларов.

То же самое касается бойца из Ямайки Алджамейна Стерлинга, который победил удушающим приемом Кори Сэндхагена (США). Еще одним обладателем бонуса стал американец Шон О’Мэлли. Он нокаутировал соотечественника Эдди Вайнленда.

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Публикация от ufc (@ufc)

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