Стерлинг, Гарбрандт и О'Мэйли получили бонусы за выступление на UFC 250

Сегодня, 7 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 250.
В со-главном бою американец Коди Гарбрандт нокаутировал и бразильца Рафаэля Ассунсао за секунду до финальной сирены и получил дополнительный бонус в виде 50 тысяч долларов.
То же самое касается бойца из Ямайки Алджамейна Стерлинга, который победил удушающим приемом Кори Сэндхагена (США). Еще одним обладателем бонуса стал американец Шон О’Мэлли. Он нокаутировал соотечественника Эдди Вайнленда.
Опубликованы лучшие моменты турнира UFC 250 (видео)
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