Нуньес получила самый большой гонорар на турнире UFC 250

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес победила Фелицию Спенсер из Канады в главном бою турнира UFC 250, который состоялся 7 июня и прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Как сообщил журналист ESPN Бретт Окамото, Нуньес заработала 450 тысяч долларов, 350 из которых – в качестве гарантированной суммы и еще 100 – за победу. Таким образом, она получила самый большой гонорар среди всех участников турнира. Ее соперница – Фелиция Спенсер заработала 200 тысяч долларов.
Американец Коди Гарбрандт, победивший нокаутом Рафаэля Ассунсао из Бразилии, получил 290 тысяч долларов, 50 из которых ему выплатили в качестве бонусов. Его сопернику заплатили 158 тысяч долларов.
Добавим, что ямайский боец Альджамейн Стерлинг получил 152 тысячи долларов, а представитель США Шона О'Мэйли – 80.
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