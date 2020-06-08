«Готов наказать тебя снова». Мейвезер предложил Макгрегору боксерский поединок

Известный американский боксер Флойд Мейвезер прокомментировал запись Конора Макгрегора в Instagram, где он сообщил об уходе из ММА.

Отметим, что в 2017 году экс-чемпион UFC в двух весовых категориях провел с Мейвезером боксерский поединок и уступил техническим нокаутом. Ранее он заявил Майку Тайсону, что в случае реванша обязательно победит американца.

«Если я ничего не путаю, ты говорил Майку Тайсону, что побьешь меня во втором поединке, а теперь завершаешь карьеру. Я думал, ты хочешь победить лучшего в истории. Ну, если захочешь сделать это, я буду готов и накажу тебя снова», – заявил Мейвезер.