«Готов наказать тебя снова». Мейвезер предложил Макгрегору боксерский поединок

Известный американский боксер Флойд Мейвезер прокомментировал запись Конора Макгрегора в Instagram, где он сообщил об уходе из ММА.
Отметим, что в 2017 году экс-чемпион UFC в двух весовых категориях провел с Мейвезером боксерский поединок и уступил техническим нокаутом. Ранее он заявил Майку Тайсону, что в случае реванша обязательно победит американца.
«Если я ничего не путаю, ты говорил Майку Тайсону, что побьешь меня во втором поединке, а теперь завершаешь карьеру. Я думал, ты хочешь победить лучшего в истории. Ну, если захочешь сделать это, я буду готов и накажу тебя снова», – заявил Мейвезер.
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