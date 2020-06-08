«Тебе конец». Кормье пригрозил Миочичу перед третьим боем

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич собирается провести очередную защиту титула.
В своем Twitter он написал: «Время пришло. Кто готов?»
Этот пост прокомментировал другой боец из США – Даниэль Кормье, который заявлял о желании провести с Миочичем третий поединок.
«Тебе конец», – написал Кормье.
Ранее Миочич сообщил, что не будет проводить бои во время пандемии коронавируса.
Добавим, что за всю карьеру в ММА он одержал 19 побед и потерпел три поражения. В активе Кормье – 22 победы и два поражения. Он также владел титул в полутяжелом весе.
Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть II Пять лучших молодых теннисистов, которые уже стали звездами. А в будущем имеют все шансы выиграть «Большой шлем» и стать первой ракеткой планеты. 04.06.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия Светлана Кузнецова: Серена – веселая и ранимая. Для меня она величайшая спортсменка Двукратная победительница турниров «Большого шлема» стала очередной собеседницей Марии Командной. 07.06.2020 19:00 Теннис Григорьевская Юлия Ждем Вагнера Лава в ЦСКА. Контракт могут подтвердить уже сегодня В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 08.06.2020 09:00 Футбол Мысин Николай Львица вышла на охоту: в эти выходные Нуньес дерется на UFC 250 «Советский спорт» рассказывает о турнире UFC 250, который пройдет в воскресенье в Лас-Вегасе. 04.06.2020 18:30 ММА Ващенко Сергей Рейтинг наездов. Панарин против государства, Гамовой стыдно за страну, а Трампа гонят из Белого дома Тренд нашего околоспортивного хит-парада сохранился – в нем стало больше хоккейных людей. И больше политики. 06.06.2020 16:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег «8 минут будет прыгать! Почему так неустойчиво?» Плющенко и Тутберидзе провели «дуэль взглядов» В течение суток группы Тутберидзе и Плющенко показали, как после карантина возобновили тренировки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. 06.06.2020 21:30 Фигурное катание Сергеев Иван Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег