«Тебе конец». Кормье пригрозил Миочичу перед третьим боем Американцы провели два поединка. Первый завершился в пользу Кормье, второй – победой Миочича.

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич собирается провести очередную защиту титула.

В своем Twitter он написал: «Время пришло. Кто готов?»

Этот пост прокомментировал другой боец из США – Даниэль Кормье, который заявлял о желании провести с Миочичем третий поединок.

«Тебе конец», – написал Кормье.

Ранее Миочич сообщил, что не будет проводить бои во время пандемии коронавируса.

Добавим, что за всю карьеру в ММА он одержал 19 побед и потерпел три поражения. В активе Кормье – 22 победы и два поражения. Он также владел титул в полутяжелом весе.