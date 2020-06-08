Макгрегор допустил, что может вернуться в 2021 году - Советский спорт
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08 июня 2020 13:40ММАГичунцев Артур

Макгрегор допустил, что может вернуться в 2021 году

Ранее ирландец объявил о завершении карьеры.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о планах на будущее.

«Посмотрим, время покажет, но на ближайшее время, 2020-й, желаю вам всего хорошего», – сказал боец для ESPN.

Напомним, 31-летний Макгрегор заявил, что хотел получить бой с американцем Джастином Гэтжи за временный титул в легком весе, но получил отказ. По его словам, сейчас он не видит достойного соперника.

Добавим, что за всю карьеру в ММА он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Крайний поединок Макгрегор провел в январе, одолев американца Дональда Серроне.

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