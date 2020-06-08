Макгрегор допустил, что может вернуться в 2021 году

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о планах на будущее.
«Посмотрим, время покажет, но на ближайшее время, 2020-й, желаю вам всего хорошего», – сказал боец для ESPN.
Напомним, 31-летний Макгрегор заявил, что хотел получить бой с американцем Джастином Гэтжи за временный титул в легком весе, но получил отказ. По его словам, сейчас он не видит достойного соперника.
Добавим, что за всю карьеру в ММА он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Крайний поединок Макгрегор провел в январе, одолев американца Дональда Серроне.
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