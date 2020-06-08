Спарринг-партнер Емельяненко: Федор еще подерется Кирилл Сидельников, выступающий спарринг-партнером Емельяненко, рассказал, что российский боец сохраняет боевой настрой, несмотря на перенос поединков.

- Нам сказали, что бои в Bellator отложены до Нового года. Но это еще не точно. Все бойцы держат себя в относительной форме, но целенаправленной подготовки нет, так как нет даты боя. Но настрой у Федора имеется. Я думаю, что все будет хорошо, он еще подерется, - приводит слова Сидельникова «РИА Новости».

Ранее президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что Емельяненко вряд ли сможет провести следующий поединок осенью, отметив, что все запланированные на конец 2020 года мероприятия, могут состояться только в мае следующего года. При этом глава Bellator пообещал, что последний бой Емельяненко состоится в Москве.