«Все будет хорошо». Волков вылетел в США на бой с Кертисом Блейдсом Их поединок состоится в ночь на 21 июня.

Российский боец UFC Александр Волков отправился в США, где у него запланирован поединок против американца Кертиса Блейдса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 8 Июн 2020 в 10:45 PDT

«Друзья, вести с полей. Мы прошли все контроли, вылетаем через некоторое время в Америку. Ждите боя 20 июня. Думаю, все будет хорошо», – сказал россиянин в сториз своего Instagram.

Напомним, за всю карьеру в ММА 31-летний Волков одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В крайнем поединке он победил единогласным решением судей американца Грега Харди.

На счету 29-летнего Блейдса 13 побед и два поражения. В последнем бою он нокаутировал экс-чемпиона UFC Джуниора дос Сантоса.