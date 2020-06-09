«Все будет хорошо». Волков вылетел в США на бой с Кертисом Блейдсом

Российский боец UFC Александр Волков отправился в США, где у него запланирован поединок против американца Кертиса Блейдса.
«Друзья, вести с полей. Мы прошли все контроли, вылетаем через некоторое время в Америку. Ждите боя 20 июня. Думаю, все будет хорошо», – сказал россиянин в сториз своего Instagram.
Напомним, за всю карьеру в ММА 31-летний Волков одержал 31 победу и потерпел семь поражений. В крайнем поединке он победил единогласным решением судей американца Грега Харди.
На счету 29-летнего Блейдса 13 побед и два поражения. В последнем бою он нокаутировал экс-чемпиона UFC Джуниора дос Сантоса.
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