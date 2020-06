Уайт раскрыл месторасположение «Бойцовского острова» UFC

На острове Яс находится гоночный автодром «Яс Марина», где проводят Гран-при Формулы-1, а также элитное жилье, гавань для яхт, парк развлечений «Феррари», отели и площадки для гольфа.

CONFIRMED! 🏝@DanaWhite provides all the details for #UFCFightIsland which will be happening #InAbuDhabi. @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/QjIVpmO0ru