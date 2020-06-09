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09 июня 20:11
автор: Шарафудинов Виктор

Уайт раскрыл месторасположение «Бойцовского острова» UFC

Первый турнир в рамках нового проекта состоится 11 июля.

Президент UFC Дана Уайт наконец-то рассказал, где находится таинственный «Бойцовский остров», на котором промоушен будет проводить новые поединки.

В видео-интервью, опубликованном в твиттере UFC, Уайт сообщил, что вся необходимая инфраструктура была построена на искусственном острове Яс в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

11, 15, 18 и 21 июля там состоятся турниры UFC Fight Island. Такой формат позволит обезопасить участников в условиях пандемии. Расписание поединков будет опубликовано позднее.

На острове Яс находится гоночный автодром «Яс Марина», где проводят Гран-при Формулы-1, а также элитное жилье, гавань для яхт, парк развлечений «Феррари», отели и площадки для гольфа.

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Уайт раскрыл месторасположение «Бойцовского острова» UFC
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