Макгрегор приглашен на дебютный поединок украинской модели с 13-м размером груди (фото)

Ей предстоит бой на турнире по смешанным единоборствам, который состоится осенью 2020 года и пройдет в Таиланде.

Украинская модель Мила Кузнецова, принимавшая участие в конкурсе Miss Universe Plus Size-2019, объявила о начале карьеры в ММА.

«Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют украинским Макгрегором», – заявила модель.

Отмечается, что организатором турнира, где выступит Кузнецова, станет российский бизнесмен Максим Мернес. Он предложил посетить мероприятие экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«Мила проведёт показательный бой. Ищем для неё соперницу с похожими параметрами. Сейчас у нас есть три варианта: американка, россиянка и британка.

В качестве почётного гостя собираемся пригласить Конора Макгрегора. Шоу планируем на сентябрь. Дата зависит от внешних факторов. Нужно, чтобы мир поборол пандемию. Надеюсь, окончательно определимся с датой в июле. Гонорары участникам шоу заплатим в криптовалюте», – сказал Мернес.