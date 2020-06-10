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10 июня 12:49
автор: Гичунцев Артур

Глава UFC: Победитель боя Миочич – Кормье станет величайшим тяжеловесом в истории

Их поединок состоится 15 августа.

Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию о третьем бое с участием Стипе Миочича и Даниэля Кормье.

Напомним, американцы провели два боя. В первом поединке победу одержал Кормье, а вторая встреча завершилась в пользу Миочича. Таким образом, он отобрал у соотечественника чемпионский титул.

«Это невероятный бой. Его победитель станет величайшим тяжеловесом в истории. Они провели два отличных боя и согласный провести третий, чтоб выяснить все окончательно», –приводит слова Уайта Yahoo Sports.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Миочич одержал 19 побед и потерпел три поражения. В активе Кормье – 22 победы и два поражения. Он также владел титул в полутяжелом весе.

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Глава UFC: Победитель боя Миочич – Кормье станет величайшим тяжеловесом в истории
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