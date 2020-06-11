Тайсон отказался драться с легендой ММА

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон получил предложение выступить на турнире кулачного промоушена Bare Knuckle Fighting Championship.

Как сообщает BJPenn, в организации хотели устроить ему поединок с легендой бразильского ММА Вандерлеем Силвой. Отмечается, что американцу предложили 18 млн долларов, но он ответил отказом, поскольку не хочет драться без перчаток.

Напомним, этой весной 53-летний Тайсон возобновил тренировки. По слухам, он проведет поединок против соотечественника Эвандера Холифилда, которому проиграл дважды по ходу карьеры.