Сехудо провел тренировку под руководством Майка Тайсона (видео)

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо провел тренировку под руководством Майка Тайсона.

В своем Instagram он опубликовал ролик, где оттачивает удары в стойке под наблюдением известного боксера. Также ему помогает бывший боец ММА, а ныне тренер Рафаэль Кордейро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Henry Cejudo (@henry_cejudo) 10 Июн 2020 в 12:06 PDT

«Тренируюсь с легендарным Кордейро под бдительным наблюдением дядюшки Майка», – написал боец под видео.

Напомним, 33-летний Сехудо одержал в смешанных единоборствах 16 побед и потерпел два поражения.