Сехудо провел тренировку под руководством Майка Тайсона (видео)

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо провел тренировку под руководством Майка Тайсона.
В своем Instagram он опубликовал ролик, где оттачивает удары в стойке под наблюдением известного боксера. Также ему помогает бывший боец ММА, а ныне тренер Рафаэль Кордейро.
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«Тренируюсь с легендарным Кордейро под бдительным наблюдением дядюшки Майка», – написал боец под видео.
Напомним, 33-летний Сехудо одержал в смешанных единоборствах 16 побед и потерпел два поражения.