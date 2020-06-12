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12 июня 08:47
автор: Гичунцев Артур

Сехудо провел тренировку под руководством Майка Тайсона (видео)

Ранее он объявил о завершении карьеры и не исключил, что попробует свои силы в боксе.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо провел тренировку под руководством Майка Тайсона.

В своем Instagram он опубликовал ролик, где оттачивает удары в стойке под наблюдением известного боксера. Также ему помогает бывший боец ММА, а ныне тренер Рафаэль Кордейро.

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Публикация от Henry Cejudo (@henry_cejudo)

«Тренируюсь с легендарным Кордейро под бдительным наблюдением дядюшки Майка», – написал боец под видео.

Напомним, 33-летний Сехудо одержал в смешанных единоборствах 16 побед и потерпел два поражения.

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Сехудо провел тренировку под руководством Майка Тайсона (видео)
Ранее он объявил о завершении карьеры и не исключил, что попробует свои силы в боксе.
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