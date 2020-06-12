Александр Емельяненко: Тактаров бы с Кавказа даже не уехал

Александр Емельяненко прокомментировал резонансные высказывания актера и бывшего бойца UFC Олега Тактарова о кавказцах и Хабибе Нурмагомедове.

«Я был очень удивлен, когда он давал интервью и кричал, что на Кавказе, того генерала не хватает, этого, и тут он оттуда уехал. Что ж ты на территории самого Кавказа не говорил, что нужно сделать с кавказскими, кого завезти? Думаю, здесь он бы числился в списках без вести пропавших. Он бы даже не уехал отсюда. Он потом начал говорить, мол, готов со мной выйти. Ну куда? Он даже не пенсионер, он списанный с пенсии гражданин», – рассказал Емельяненко в интервью на Youtube-канале Асланбека Бадаева.

38-летний Емельяненко свой следующий бой проведет 24 июля против Магомеда Исмаилова.