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13 июня 15:43
автор: Шарафудинов Виктор

Шлеменко вытащил из Иртыша тело утонувшего человека

Российский боец вызвал полицию.

Боец ММА Александр Шлеменко в инстаграме сообщил о том, что обнаружил тело умершего человека, купаясь в Иртыше.

Спортсмен вытащил труп на берег и вызвал полицию.

«Друзья, вот такая неприятная история случилась со мной сегодня на Иртыше, – рассказал Шлеменко. – Купались с сыном. Увидел труп метрах в 15 от берега. Сплавал за ним, вытащил тело на берег. Это мужчина лет 40-45.

К сожалению, оказывать помощь смысла уже нет. Тело проплавало как минимум сутки, судя по внешнему виду. Вызвал полицию. Сейчас жду

Ребята, будьте осторожны на воде! Трезво оценивайте свои силы!»

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