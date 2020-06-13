Шлеменко вытащил из Иртыша тело утонувшего человека

Боец ММА Александр Шлеменко в инстаграме сообщил о том, что обнаружил тело умершего человека, купаясь в Иртыше.

Спортсмен вытащил труп на берег и вызвал полицию.

«Друзья, вот такая неприятная история случилась со мной сегодня на Иртыше, – рассказал Шлеменко. – Купались с сыном. Увидел труп метрах в 15 от берега. Сплавал за ним, вытащил тело на берег. Это мужчина лет 40-45.

К сожалению, оказывать помощь смысла уже нет. Тело проплавало как минимум сутки, судя по внешнему виду. Вызвал полицию. Сейчас жду