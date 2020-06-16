ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 июня 14:30
автор: Гичунцев Артур

Емельяненко рассказал о пользе клубники (фото)

24 июля ему предстоит поединок против соотечественника Магомеда Исмаилова.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко, проходящий подготовку в Грозном, опубликовал запись в соцсети, посвященный пользе клубники.

«Если за лето съесть килограммов пять клубники – организм очистится, а состав крови обновится», – написал россиянин, выложив следующее фото:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

Добавим, что бой Емельяненко и Магомеда Исмаилова пройдет в тяжелом весе, хотя ранее уроженец Дагестана выступал в среднем весе.

В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Genesis увеличила в два раза гарантию на новый дизельный моторПлющенко включен в официальный список тренеров сборной России.Дух Спорта в подарок. 2 года назад в России начался чемпионат мира по футболуТарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной РФРудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»Гордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотой
Емельяненко рассказал о пользе клубники (фото)
24 июля ему предстоит поединок против соотечественника Магомеда Исмаилова.
16.06.2020 14:30
ММА
автор: Гичунцев Артур
Джастин Гэтжи: Не могу дождаться момента, когда ударю Хабиба по лицу
Их поединок состоится в сентябре.
16.06.2020 13:36
ММА
автор: Гичунцев Артур
Рашид Магомедов подерется с Вартаняном на турнире ACA 108
Один из самых техничных ударников в ММА россиянин Рашид Магомедов проведет бой 8 августа против соотечественника Эдуарда Вартаняна.
16.06.2020 12:15
ММА
автор: Ващенко Сергей
Куницкая подписала контракт на бой в UFC (фото)
В крайнем поединке 30-летняя уроженка Мурманска проиграла американке Аспен Лэдд.
16.06.2020 08:40
ММА
автор: Гичунцев Артур
«Я уже добилась всего, чего хотела». Аманда Нуньес планирует завершить карьеру
Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес призналась, что задумывается о завершении карьеры.
15.06.2020 20:16
ММА
автор: Ефимов Андрей
«Сделаем UFC снова великим». Фергюсон вызвал Макгрегора на поединок
Американский боец UFC Тони Фергюсон намерен провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
15.06.2020 19:53
ММА
автор: Ефимов Андрей
Менеджер Федора Емельяненко обвинил Финкельштейна в краже денег бойца
Финкельштейн также является главой российского промоушена M-1 Global.
15.06.2020 15:23
ММА
автор: Гичунцев Артур
Бывший боец UFC Магомедов подписал контракт с АСА
За всю карьеру он одержал 26 побед и потерпел пять поражений.
15.06.2020 14:06
ММА
автор: Гичунцев Артур
Александр Волков: Рано или поздно мы встретимся с Нганноу
Ранее сообщалось, что француз хочет сразиться с чемпионом UFC в полутяжелом весе Джоном Джонсом.
15.06.2020 11:15
ММА
автор: Гичунцев Артур
Дос Аньос бросил вызов Макгрегору
Бойцы должны были провести поединок в 2016 году, однако, встреча не состоялась из-за травмы бразильца.
15.06.2020 10:44
ММА
автор: Гичунцев Артур
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика