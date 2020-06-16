Емельяненко рассказал о пользе клубники (фото)

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко, проходящий подготовку в Грозном, опубликовал запись в соцсети, посвященный пользе клубники.

«Если за лето съесть килограммов пять клубники – организм очистится, а состав крови обновится», – написал россиянин, выложив следующее фото:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 16 Июн 2020 в 3:35 PDT

Добавим, что бой Емельяненко и Магомеда Исмаилова пройдет в тяжелом весе, хотя ранее уроженец Дагестана выступал в среднем весе.

В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.