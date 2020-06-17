Президент UFC Уайт не включил Макгрегора и Нурмагомедова в свою четверку лучших бойцов

Глава UFC Дана Уайт назвал имена четырех лучших бойцов в истории смешанных единоборств. В списке Уайта не оказалось ни действующего чемпиона в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, ни бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Если речь идет о четырех лучших бойцах, то обязательно надо выбрать Ройса Грейси, победителя наших первых турниров, – рассказал Уайт в подкасте Schmozone. – Тут даже объяснять не надо.

Также нужно назвать Аманду Нуньес – это величайшая женщина-боец в истории.

Выбрать еще двоих тяжело. Выберу Джона Джонса. Он никогда не проигрывал.

Четвертым номером стал бы Чак Лидделл. На тот момент он был самой большой звездой в истории. Хотя выбрать между Чаком Лидделлом и Форрестом Гриффином – это словно бросать монетку».