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17 июня 14:02
автор: Шарафудинов Виктор

Президент UFC Уайт не включил Макгрегора и Нурмагомедова в свою четверку лучших бойцов

Первый турнир Абсолютного бойцовского чемпионата состоялся в 1993 году.

Глава UFC Дана Уайт назвал имена четырех лучших бойцов в истории смешанных единоборств. В списке Уайта не оказалось ни действующего чемпиона в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, ни бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Если речь идет о четырех лучших бойцах, то обязательно надо выбрать Ройса Грейси, победителя наших первых турниров, – рассказал Уайт в подкасте Schmozone. – Тут даже объяснять не надо.

Также нужно назвать Аманду Нуньес – это величайшая женщина-боец в истории.

Выбрать еще двоих тяжело. Выберу Джона Джонса. Он никогда не проигрывал.

Четвертым номером стал бы Чак Лидделл. На тот момент он был самой большой звездой в истории. Хотя выбрать между Чаком Лидделлом и Форрестом Гриффином – это словно бросать монетку».

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