«Он идет на поправку». Тренер Нурмагомедова рассказал о состоянии своего отца

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его отец, Абдулманап Нурмагомедов, идет на поправку.

«Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И один наш общий знакомый сказал мне, что отца Хабиба больше не беспокоит коронавирус, но есть осложнения от старой операции на сердце», – сказал специалист в прямом эфире Instagram-аккаунта журналиста Игоря Лазорина.

Добавим, что Абдулманап Нурмагомедов также является тренером Хабиба. Под его руководством 31-летний боец провел 28 боев и одержал 28 побед.