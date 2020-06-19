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19 июня 08:40
автор: Гичунцев Артур

«Он идет на поправку». Тренер Нурмагомедова рассказал о состоянии своего отца

Ранее сообщалось, что специалист перенес инсульт. Также у него обнаружили пневмонию.

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его отец, Абдулманап Нурмагомедов, идет на поправку.

«Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И один наш общий знакомый сказал мне, что отца Хабиба больше не беспокоит коронавирус, но есть осложнения от старой операции на сердце», – сказал специалист в прямом эфире Instagram-аккаунта журналиста Игоря Лазорина.

Добавим, что Абдулманап Нурмагомедов также является тренером Хабиба. Под его руководством 31-летний боец провел 28 боев и одержал 28 побед.

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«Он идет на поправку». Тренер Нурмагомедова рассказал о состоянии своего отца
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