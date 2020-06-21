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21 июня 08:59
автор: Шарафудинов Виктор

Кертис Блейдс: Жду боя Миочич – Кормье

После победы над Александром Волковым американец надеется получить возможность сразиться за титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Американский боец Кертис Блейдс прокомментировал свою победу над россиянином Александром Волковым на турнире UFC on ESPN 11.

«Пройти все пять раундов – это всегда отличный опыт, – цитирует Блейдса MMA Fighting. – Я знаю, что мне нужно работать над своими физическими кондициями после третьего раунда.

Я доволен своей победой, Волков – очень хороший соперник, а я еще на шаг приблизился к титульному бою. Жду боя Миочич – Кормье»

Блейдс победил Волкова единогласным решением судей.

Третий поединок двух американских тяжеловесов Стипе Миочича и Даниэля Кормье состоится 16 августа.

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Кертис Блейдс: Жду боя Миочич – Кормье
После победы над Александром Волковым американец надеется получить возможность сразиться за титул чемпиона UFC в тяжелом весе.
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