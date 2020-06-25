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25 июня 08:40
автор: Артур Гичунцев

Менеджер Нурмагомедова рассказал, при каких условиях состоится реванш с Макгрегором

Первый поединок прошел в октябре 2018 года и завершился победой россиянина.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, выставил несколько условий по организации реванша с ирландцем Конором Макгрегором.

«Макгрегор говорит о реванше, но Хабиб не даст ему его. Макгрегор должен сидеть и ждать своего шанса. Ему надо выиграть минимум три боя. Одним из первых его соперников должен стать Ислам Махачев», – цитирует менеджера ТАСС.

Ранее Макгрегор объявил о завершении карьеры, отметив, что утратил мотивацию и в данный момент не видит подходящего оппонента.

Что касается Нурмагомедова, то в сентябре россиянин сразится против американца Джастина Гэтжи.

источник: ТАСС
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Менеджер Нурмагомедова рассказал, при каких условиях состоится реванш с Макгрегором
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