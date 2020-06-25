«Кур это не касается». Брат Хабиба ответил Макгрегору (фото)

Российский боец ММА Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оставил очередной пост в соцсети, касающийся Конора Макгрегора.

Ранее Абубакар опубликовал издевательскую запись, посвященную ирландцу, после чего последний заявил, что Нурмагомедов, а также его брат бегают от боев, прикрываясь тяжелым состоянием Абдулманапа Нурмагомедова, который лежит в больнице.

«Орлы в клетке не сидят, но кур это не касается», – написал Абубакар, выложив фото, на котором ирландец пытается вылезти за пределы октагона.