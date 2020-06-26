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26 июня 09:01
автор: Артур Гичунцев

«Хабиб очень силен». Один из лучших бойцов UFC выразил уважение Нурмагомедову

За всю карьеру в ММА 31-летний уроженец Дагестана провел 28 боев и одержал 28 побед.

Топовый боец UFC Хорхе Масвидаль, выступающий в полусреднем весе, рассказал о своем отношении к чемпиону промоушена в легком дивизионе Хабибу Нурмагомедову.

«Хабиб очень силен. Уважаю этого парня. Он предлагает зрителям зрелищные бои. Мне нравится его отношение к делу. Он не болтает перед боем, но если ему не нравится соперник, то это понятно сразу.

Многие думают, что я не люблю борьбу, но это чушь. Я не люблю бездействие в партере. Хабиб, в свою очередь, старается одержать досрочную победу – он переводит соперника в партер, бьет его или пытается провести удушающий прием. Мне по душе этот стиль», – сказал американец в прямом эфире своего Instagram.

Этой осенью Нурмагомедов проведет защиту титула. Ему предстоит бой против американца Джастина Гэтжи.

источник: «Советский спорт»
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