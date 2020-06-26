Участники «Бойцовского острова» пройдут пять тестов на коронавирус

Руководство UFC организует жесткий контроль участников «Бойцовского острова», о чем информирует журналист ESPN Майк Раймонди.

Согласно источнику, бойцы пройдут пять тестов на коронавирус. Первый – за 48 часов до вылета в ОАЭ. Анализы можно будет сдать в специальных центрах. Американцы смогут это сделать в Лас-Вегасе, бразильцы – в Сан-Паулу, остальные участники – либо в Лондоне, либо в Москве.

Второй тест – по прилету в Абу-Даби, после чего бойцы отправятся на карантин в гостиницу. Получив разрешение, спортсменов доставят на остров, где их ждет еще один тест. Последняя проверка состоится перед вылетом из ОАЭ.

Добавим, что на одном из турниров выступит россиянин Петр Ян. Он сразится за чемпионский титул в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо.