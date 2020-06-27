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27 июня 11:08
автор: Артур Гичунцев

Дэн Хукер: Склоняюсь к тому, что Гэтжи победит Нурмагомедова

Их поединок состоится в сентябре.

Боец UFC Дэн Хукер, выступающий в легком весе, дал прогноз на поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

«Разумеется, я буду смотреть их бой. Это интересное противостояние. Гэтжи способен доставить Хабибу проблемы. Он умеет защищаться от борьбы и хорошо дерется в стойке. У него нокаутирующий удар и прекрасная выносливость.

Думаю, он станет настоящим испытанием для Нурмагомедова. Склоняюсь к тому, что Джастин одержит победу», – цитирует новозеландца MMA Fighting.

31-летний Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Он не знает поражений на профессиональном уровне (28 боев и 28 побед). На счету 31-летнего Гэтжи – 24 боя, 22 победы и два поражения.

источник: MMA Fighting
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Дэн Хукер: Склоняюсь к тому, что Гэтжи победит Нурмагомедова
Их поединок состоится в сентябре.
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