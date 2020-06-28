Президент UFC опубликовал фото октагона на «Бойцовском острове»

Глава UFC Дана Уайт опубликовал фотографию октагона на «Бойцовском острове».

Клетка расположена на берегу острова Яс, который омывают воды Персидского залива.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ESPN MMA (@espnmma) 27 Июн 2020 в 4:35 PDT

Отметим, что на турнирах в Абу-Даби выступят 10 бойцов из России, а именно: Петр Ян, Муслим Салихов, Роман Богатов, Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов, Тагир Уланбеков, Арман Царукян, Мовсар Евлоев, а также Умар Нурмагомедов и Рамазан Эмеев.