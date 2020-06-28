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28 июня 08:57
автор: Артур Гичунцев

Президент UFC опубликовал фото октагона на «Бойцовском острове»

В июле промоушен организует четыре турнира. Все они пройдут в Абу-Даби (ОАЭ).

Глава UFC Дана Уайт опубликовал фотографию октагона на «Бойцовском острове».

Клетка расположена на берегу острова Яс, который омывают воды Персидского залива.

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Публикация от ESPN MMA (@espnmma)

Отметим, что на турнирах в Абу-Даби выступят 10 бойцов из России, а именно: Петр Ян, Муслим Салихов, Роман Богатов, Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов, Тагир Уланбеков, Арман Царукян, Мовсар Евлоев, а также Умар Нурмагомедов и Рамазан Эмеев.

Полное расписание турниров на «Бойцовском острове»:

11 июля. UFC 251:

Камару Усман – Гилберт Бернс (титульный бой в полусреднем весе);

Александер Волкановски – Макс Холлоуэй (титульный бой в полулегком весе);

Петр Ян – Жозе Алдо (вакантный титульный бой в легчайшем весе);

Джессика Андраде – Роуз Намаюнас;

Пейдж Ванзант – Аманда Рибас;

Волкан Оздемир – Йиржи Прохазка;

Элизеу Залески дос Сантос – Муслим Салихов;

Макван Амирхани – Дэнни Хенри;

Леонардо Сантос – Роман Богатов

Марчин Тыбура – Александр Романов;

Раулиан Пайва – Жалгас Жумагулов;

Кароль Роса – Ванесса Мело;

Мартин Дэй – Дэйви Грант.

15 июля. UFC Fight Night:

Келвин Каттар – Дэн Иге;

Фрэнки Эдгар – Педро Муньос;

Карла Эспарза – Марина Родригес;

Абдул Разак Альхассан – Марина Родригес;

Джаред Гордон – Крис Фишголд;

Модестас Букаускас – Винисиус Морейра;

Молли Маккенн – Талиа Сантос;

Рикардо Рамос – Лерон Мерфи;

Джон Филиппс – Душко Тодорович;

Тим Эллиотт – Райан Бенуа;

Диана Бельбита – Лиана Джоджуа.

18 июля. UFC Fight Night:

Дейвисон Фигейредо – Джозеф Бенавидес;

Джек Херманссон – Келвин Гастелум;

Марк Дьякисе – Рафаэль Физиев;

Ариан Липски – Луана Каролина;

Алешандре Пантожа – Аскар Аскаров;

Роман Долидзе – Хадис Ибрагимов;

Грант Доусон – Нэд Наримани;

Джо Даффи – Джоэль Альварес;

Бретт Джонс – Монтель Джексон;

Тагир Уланбеков – Александр Доскальчук;

Дэйви Рамос – Арман Царукян;

Карлос Фелипе – Сергей Спивак.

25 июля. UFC Fight Night:

Роберт Уиттакер – Даррен Тилл;

Маурисио Руа – Антонио Рожерио Ногейра;

Алекс Оливейра – Петер Соботта;

Фабрисио Вердум – Александер Густафссон;

Дэнни Робертс – Николас Далби;

Том Аспиналь – Джек Колльер;

Джастин Тафа – Рафаэль Пессоа;

Мовсар Евлоев – Майк Гранди;

Бет Коррейя – Пэнни Киянзад;

Натаниэль Вуд – Умар Нурмагомедов;

Рамазан Эмеев – Шавкат Рахмонов.

источник: «Советский спорт»
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