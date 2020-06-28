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28 июня 15:19
автор: Артур Гичунцев

Гэтжи – о победе Порье: Великолепный бой, отличное вступление

Ранее сообщалось, что следующим соперником американца может стать Тони Фергюсон.

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи оставил запись в соцсети о поединке Дастина Порье (США) и Дэна Хукера (Новая Зеландия).

Напомним, их бой возглавил турнир UFC on ESPN 12, который прошел в Лас-Вегасе. Порье, одолевший Гэтжи в 2018 году, победил Хукера по решению судей.

«Великолепный бой, отличное выступление Порье. Впрочем, Хукер доказал, что заслуживает места в числе лучших бойцов», – написал американец в своем Twitter.

Добавим, что их поединок был признан «боем вечера», за что оба спортсмена получили дополнительный денежный бонус.

источник: «Советский спорт»
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