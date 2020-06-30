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30 июня 11:40
автор: Артур Гичунцев

Тренер Нурмагомедова: Хабиб хочет боя с Сен-Пьером

Канадец завершил карьеру в феврале 2019 года.

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFС в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил о желании россиянина встретится с легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Мне хочется, чтобы такой бой прошел. Это был бы один из лучших поединков в истории. Хабибу хочется этого боя, Абдулманап хочет этого боя. Но есть большая разница в весе, не факт, что Сен-Пьер сможет согнать вес. Не факт, что такой бой произойдет, но мне бы очень хотелось его увидеть», – цитирует специалиста ТАСС.

За всю карьеру в ММА 39-летний Сен-Пьер одержал 26 побед и потерпел два поражения. Он является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе.

источник: ТАСС
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