Тренер Нурмагомедова: Хабиб хочет боя с Сен-Пьером

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFС в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил о желании россиянина встретится с легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Мне хочется, чтобы такой бой прошел. Это был бы один из лучших поединков в истории. Хабибу хочется этого боя, Абдулманап хочет этого боя. Но есть большая разница в весе, не факт, что Сен-Пьер сможет согнать вес. Не факт, что такой бой произойдет, но мне бы очень хотелось его увидеть», – цитирует специалиста ТАСС.

За всю карьеру в ММА 39-летний Сен-Пьер одержал 26 побед и потерпел два поражения. Он является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе.