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01 июля 15:31
автор: Артур Гичунцев

Тренер Яна: Петр нокаутирует Алдо за два раунда. Запомните мои слова

Поединок состоится 11 июля.

Джон Хатчинсон, тренер российского бойца UFC Петра Яна, уверен, что его подопечный одолеет бразильца Жозе Алдо.

Напомним, бойцы поспорят за звание чемпиона организации в легчайшем весе. Их встреча состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Алдо – король ММА. Мы очень уважаем этого парня, но Петр нокаутирует его за два раунда. Запомните мои слова. Я думаю, что это будет настоящий фейерверк», – рассказал Хатчинсон в интервью YouTube-кнаалу Kumite TV.

Добавим, что 27-летний россиянин выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.

источник: «Советский спорт»
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Тренер Яна: Петр нокаутирует Алдо за два раунда. Запомните мои слова
Поединок состоится 11 июля.
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