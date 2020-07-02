Петр Ян номинирован на престижную награду

Российский боец UFC Петр Ян претендует на премию World MMA Awards в категории «Прорыв года», о чем сообщает пресс-служба организации.

В списке номинантов также вошли: австралиец Александр Волкановски (чемпион в полулегком весе), китаянка Чжан Вэйли (чемпионка в минимальном весе), американец Хорхе Масвидаль и бразилец Гилберт Бернс.

Добавим, что за все время в UFC Ян провел шесть боев и одержал шесть побед, а 11 июля он сразится с Жозе Алдо за титул чемпиона в легчайшем весе.