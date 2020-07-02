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02 июля 10:10
автор: Артур Гичунцев

Петр Ян номинирован на престижную награду

Он выступает в американской лиге с 2018 года.

Российский боец UFC Петр Ян претендует на премию World MMA Awards в категории «Прорыв года», о чем сообщает пресс-служба организации.

В списке номинантов также вошли: австралиец Александр Волкановски (чемпион в полулегком весе), китаянка Чжан Вэйли (чемпионка в минимальном весе), американец Хорхе Масвидаль и бразилец Гилберт Бернс.

Добавим, что за все время в UFC Ян провел шесть боев и одержал шесть побед, а 11 июля он сразится с Жозе Алдо за титул чемпиона в легчайшем весе.

источник: «Советский спорт»
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