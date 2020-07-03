Магомед Исмаилов ответил Александру Емельяненко: Ты пирожок с картошкой, Саша (видео)

Магомед Исмаилов ответил на очередной словесный выпад своего будущего соперника Александра Емельяненко.

Ранее Емельяненко опубликовал видео, на котором стоит с молотом в руках, заявив следующее:

«Что справа, что слева – как удар железного молота. 24 июля я буду вбивать лысую голову в настил ринга. Буду бить по лысой наковальне. Готовься, лысый. Готовься».

Исмаилов в своем инстаграме опубликовал ответ.

«Ты, в натуре, пирожок, Саша. Ты пирожок с картошкой. Чисто пирожочек», – сказал Магомед, а затем откусил пирожок и отпив чаю.

«Одна просьба есть к организаторам на 24 июля: рядом с клеткой чашечку чая поставьте, пожалуйста», – вдобавок написал Исмаилов.

Напомним, что 24 июля бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.

Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.