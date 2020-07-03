Источник: Абдулманап Нурмагомедов был без сознания в последние дни

«Он был в тяжелом состоянии и в реанимации без сознания в последние дни. У Абдулманапа были проблемы с сердцем и инсульт. И если состояние сердца удалось нормализовать, то со вторым такого не случилось. Было кровоизлияние в мозг», - цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

В пятницу Абдулманап Нурмагомедов скончался в одной из московских больниц на 58-м году жизни. О смерти Нурмагомедова-старшего в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В конце апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.

Глава Цумадинского района Республики Дагестан Анваргаджи Вечедов рассказал о том, что заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен сегодня ночью в селе Кироваул.