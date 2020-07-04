Бернс не сможет сразиться с Усманом 12 июля, поскольку заразился коронавирусом

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает MMA Junkie. Из-за заражения бразильцу пришлось сняться с турнира UFC 251, где он должен был сразиться за чемпионский титул в полусреднем весе с американцем нигерийского происхождения Камару Усманом. Когда и где состоится бой Бернс – Усман пока неизвестно.

Напомним, что 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби россиянин Петр Ян сразится за вакантный титул в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо.

В со-главном событии вечера действующий чемпион в полулегкой весовой категории австралиец Алекс Волкановски подерется с бывшим обладателем пояса американцем Максом Холлоуэем.