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05 июля 08:39
автор: Артур Гичунцев

Нурмагомедов – о смерти отца: Предначертанное Всевышним не изменить

Легендарный тренер скончался в пятницу, 3 июля.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил за поддержку главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, который прибыл на похороны его отца – Абдулманапа Нурмагомедова.

«Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все, что было в наших силах, мы сделали… А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы. Предначертанное Всевышним не изменить, на все его воля», – сказал 31-летний боец.

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Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Всю карьеру Хабиб выступал под руководством своего отца. На его счету 28 боев и 28 побед, 12 из которых – в UFC.

источник: «Советский спорт»
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Нурмагомедов – о смерти отца: Предначертанное Всевышним не изменить
Легендарный тренер скончался в пятницу, 3 июля.
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