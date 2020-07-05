Нурмагомедов – о смерти отца: Предначертанное Всевышним не изменить

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил за поддержку главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, который прибыл на похороны его отца – Абдулманапа Нурмагомедова.

«Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все, что было в наших силах, мы сделали… А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы. Предначертанное Всевышним не изменить, на все его воля», – сказал 31-летний боец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌐НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ🌐 (@news095) 4 Июл 2020 в 2:24 PDT

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.