ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 июля 15:16
автор: Артур Гичунцев

Жан-Клод ван Дамм – об отце Хабиба: Никогда не встречал, но всегда уважал его путь

Специалист скончался в пятницу, 3 июля.

Известный голливудский актер Жан-Клод ван Дамм оставил запись в соцсети, посвященную Абдулманапу Нурмагомедову.

«Брат, я никогда не встречал тебя в жизни, но всегда уважал твой путь. Молюсь за тебя. Да хранит Аллах твою душу. Аминь.

Хочу выразить соболезнования Хабибу Нурмагомедову, а также его семье и всему миру UFC», – написал актер.

Напомним, отец Хабиба ушел из жизни в 57 лет. Он скончался в московской больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Добавим, что всю карьеру россиянин выступал под его руководством. На его счету 28 боев и 28 побед. Он является чемпионом UFC в легком весе.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В России предлагают увеличить разрешенную скорость на трассахMercedes-Benz AMG GT Black Series выйдет в следующем месяцеJaguar Land Rover выпустят водородный автомобильЭто сказал Хабиб Кадырову во время похорон отцаРумынка, о которой мечтает весь мир«Простите, женщины, но я — натуралка», - Клишина
Жан-Клод ван Дамм – об отце Хабиба: Никогда не встречал, но всегда уважал его путь
Специалист скончался в пятницу, 3 июля.
06.07.2020 15:16
ММА
автор: Артур Гичунцев
Глава UFC опубликовал видео, посвященное отцу Хабиба
Известный специалист скончался в пятницу, 3 июля.
06.07.2020 12:19
ММА
автор: Артур Гичунцев
Официально: Бой Усман – Масвидаль возглавит турнир UFC 252 (видео)
Он состоится 11 июля и пройдет на «Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).
06.07.2020 09:17
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Топим за тебя!» Головкин обратился к Яну перед чемпионским боем
11 июля россиянин сразится с Жозе Алдо.
06.07.2020 08:59
ММА
автор: Артур Гичунцев
Бернс заболел коронавирусом, Масвидаль готов выйти на замену
Чемпионский поединок на грани срыва.
05.07.2020 09:19
ММА
автор: Артур Гичунцев
Нурмагомедов – о смерти отца: Предначертанное Всевышним не изменить
Легендарный тренер скончался в пятницу, 3 июля.
05.07.2020 08:39
ММА
автор: Артур Гичунцев
Игорь Рыбаков - о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: Ушел величайший гений современности
Автор книги «Отец. Как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и жизни», посвященной Абдулманапу Нурмагомедову, Игорь Рыбаков выразил соболезнования семье Нурмагомедовых.
04.07.2020 17:31
ММА
автор: Сергей Ващенко
UFC отменил дебютный бой Уланбекова в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова
Воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова должен был 18 июля сразиться с украинцем Александром Доскальчуком.
04.07.2020 13:07
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова
Траурная церемония состоялась ночью в Кировауле, где жил заслуженный тренер России.
04.07.2020 08:44
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Бернс не сможет сразиться с Усманом 12 июля, поскольку заразился коронавирусом
Бой должен был стать главным событием турнира UFC 251 на «Бойцовском острове».
04.07.2020 08:28
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика