Жан-Клод ван Дамм – об отце Хабиба: Никогда не встречал, но всегда уважал его путь

Известный голливудский актер Жан-Клод ван Дамм оставил запись в соцсети, посвященную Абдулманапу Нурмагомедову.

«Брат, я никогда не встречал тебя в жизни, но всегда уважал твой путь. Молюсь за тебя. Да хранит Аллах твою душу. Аминь.

Хочу выразить соболезнования Хабибу Нурмагомедову, а также его семье и всему миру UFC», – написал актер.

Напомним, отец Хабиба ушел из жизни в 57 лет. Он скончался в московской больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Добавим, что всю карьеру россиянин выступал под его руководством. На его счету 28 боев и 28 побед. Он является чемпионом UFC в легком весе.