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07 июля 12:04
автор: Сергей Ващенко

Бой Емельяненко - Исмаилов пройдет не в Москве, а в Сочи

Турнир ACA 107, запланированный на 24 июля, пройдет в Сочи. Об этом сообщила организация в социальных сетях.

«Друзья, долгое время мы работали над организацией турнира АСА 107 и сделали все, чтобы провести его в Москве. Но, в связи с эпидемиологической ситуацией, провести турнир в столице не представляется возможным. Поэтому место проведения переносится в Сочи. Всем болельщикам, которые купили билеты на турнир в Москве, мы выслали на почту подробную инструкцию по возврату денег».

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👊 АСА 107 пройдёт в Сочи! Друзья, долгое время мы работали над организацией турнира АСА 107 и сделали всё, чтобы провести его в Москве. Но, в связи с эпидемиологической ситуацией, провести турнир со зрителями в столице не представляется возможным. Поэтому место проведения переносится в Сочи. ⚠️ Всем болельщикам, которые купили билеты на турнир в Москве, мы выслали на почту подробную инструкцию по возврату денег.

Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

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