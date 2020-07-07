Бой Емельяненко - Исмаилов пройдет не в Москве, а в Сочи

«Друзья, долгое время мы работали над организацией турнира АСА 107 и сделали все, чтобы провести его в Москве. Но, в связи с эпидемиологической ситуацией, провести турнир в столице не представляется возможным. Поэтому место проведения переносится в Сочи. Всем болельщикам, которые купили билеты на турнир в Москве, мы выслали на почту подробную инструкцию по возврату денег».